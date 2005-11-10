Domani Frosinone-Parma, i convocati di Gilardino: Diego Carlos ce la fa, due out
Sono 24 i calciatori a disposizione del tecnico crociato: presente il difensore brasiliano, che in settimana aveva lavorato a parte
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C’è anche Diego Carlos nell’elenco dei 24 calciatori convocati da Alberto Gilardino per la trasferta del Parma sul campo del Frosinone. Il difensore brasiliano, che nel corso della settimana aveva svolto lavoro differenziato, sarà dunque a disposizione del tecnico crociato per la gara in programma domani alle 15 allo stadio Benito Stirpe, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Assenti invece Drobnic e Romero.
Di seguito l’elenco completo dei convocati.
Portieri: Corvi, Daffara, Ghidotti.
Difensori: Britschgi, Carboni, Delprato, Ndiaye, Diego Carlos, Troilo, Valeri.
Centrocampisti: Bernabé, Cremaschi, Fabbian, Lontani, Keita, Konate, Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Sierro.
Attaccanti: Almqvist, Diallo Thiao, Elphege, Frigan, El Bilal Toure.
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