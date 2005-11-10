Il campione con la Lazio nel 1974 Oddi non ha dubbi: "Quella di Gattuso è la squadra da battere"

Vincere lo scudetto con la Lazio è una sensazione e un traguardo che pochi possono dire di aver provato. Uno di questi è Giancarlo Oddi, difensore biancoceleste nell'anno del tricolore 1973/74. Oggi che la squadra capitolina si è regalata una pausa di novembre in testa alla classifica del campionato, Oddi ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

Queste le sue considerazioni: "Considero ormai la Lazio come la squadra da battere. I punti che ha sono meritati e gioca un bel calcio. Non è una meteora, non mi sembra destinata a spegnersi. L'incognita è rappresentata più che altro dal mercato invernale: speriamo che non ci siano partenze inaspettate".

L'ex difenosre ha elogiato poi il lavoro di Gattuso, soprattutto dal punto di vista mentale, nel recupero di quei calciaori che erano finiti ai margini: "Gattuso sta facendo un grande lavoro. È entrato nella testa dei giocatori, che non risentono della contestazione. È stato bravo a rivitalizzarli. Il giocatore più importante, però, è Frattesi: sta facendo un gran campionato e ha portato una mentalità vincente".