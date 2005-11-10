50 milioni per... un'altra ala destra. Il presente di Kolo Muani sarà anche il suo futuro?

Proseguendo nell'analisi del rendimento offerto fino a qui alle squadre di Serie A da quei giocatori portati in dote dallo scorso calciomercato estivo, non possiamo non soffermarci sullo scenario in continua evoluzione attorno alla figura di Randal Kolo Muani e al suo ritorno alla Juventus completato dopo un anno di inseguimento.

Un centravanti da 53 milioni possibili

Doveva essere il centravanti attorno al quale fondare il nuovo presente della Juventus, per guardare al futuro con maggiore ottimismo. Per questo il nuovo corso dirigenziale si è esposto in un affare composito con il Paris Saint-Germain che può portare la spesa fino a oltre 50 milioni di euro, 53 per la precisione. Per ora non c'è traccia di quel numero nove cui poggiarsi collettivamente, tanto che Spalletti se ne sta inventando di ogni per non far deragliare il 'carro Kolo Muani' da lui stesso fondato. Da quell'allenatore che però ha ribadito anche in tempi recenti di non avere a sua disposizione un centravanti classico, uno 'da pallata'.

Il presente lo vede fare l'esterno d'attacco

Tant'è vero che nelle ultime partite Spalletti ha modificato il piano attorno a Kolo Muani. Tenendolo in campo assieme all'altro attaccante-poco-centravanti Woltemade, ma in una posizione più defilata. Sulla fascia destra sembra aver trovato quegli spazi di cui ha bisogno per esprimersi al meglio, anche se in prospettiva va capito se la Juventus potrà continuare così, considerando la varietà di interpreti per le corsie dell'attacco. A partire da Conceicao e Yildiz, sulla via del rientro.