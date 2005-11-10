Cisse: "Pisilli è troppo forte. Aquilani? Per lui se non giocherò per 10 anni in Serie A avrò fallito"

"L'Italia è piena di giovani forti, ve lo assicuro". Parola di Alphadjo Cisse, trequartista del Milan, che in virtù delle sue esperienze nelle Under, descrive così la situazione azzurra a Cronache di Spogliatoio: "Dipende tutto dalle possibilità che ti vengono date. Negli ultimi mesi ne sono usciti tanti, tra cui io, e sono sicuro che ne usciranno ancora tanti altri nel prossimo futuro. Quando arrivi a un certo livello, rimani stupito: uno su tutti, io sono rimasto colpito da Pisilli, è troppo forte. Lo conoscevo, ma quando ci ho giocato insieme ne ho capito la forza. E ho capito la mia quando, nei primi anni a Verona, approcciavo ai grandi: il livello si alzava, ma io continuavo ad avere fiducia, a capire che avrei potuto fare grandi cose se avessi seguito il percorso. Di avere qualcosa di speciale".

Quanto è stato importante Aquilani per lei?

"Nella passata stagione era il mio mister a Catanzaro, mi disse che 'se non giocherai almeno 10 anni in Serie A, per me avrai fallito'. L'ho presa come uno stimolo positivo, una frase che mi ha spinto a fare sempre meglio e a credere in ciò che posso fare".

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