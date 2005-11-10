Monza, Carboni: "Questa città e questa maglia ormai fanno parte della mia storia"

Traguardo importante per Andrea Carboni, difensore del Monza, che con la sfida di ieri ha superato quota 100 presenze con la maglia del club brianzolo: "100 presenze, diventate 101 ieri. ❤️

Quattro anni e mezzo, due proprietà diverse, ma una cosa che non è mai cambiata: la fiducia che mi è stata dimostrata e la voglia di ripagarla ogni giorno, dando tutto me stesso per questa maglia, in qualsiasi circostanza. Sono arrivato qui da ragazzino e oggi, guardandomi indietro, mi rendo conto di quanto sia cresciuto, dentro e fuori dal campo. Sono diventato uomo, ho costruito una famiglia, qui è nato mio figlio e in questi anni ho anche pronunciato il mio sì più importante. Sono stati anni di sacrifici, emozioni, momenti belli e momenti difficili, ma con una certezza: mettere sempre il Monza davanti a tutto.

Questa città e questa maglia ormai fanno parte della mia storia e della mia vita. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso, le società che hanno creduto in me, i compagni, gli allenatori, lo staff e soprattutto tutte le persone speciali che questo posto mi ha fatto incontrare e che porterò sempre con me. 101 volte Monza. E molto più di un semplice numero".