Coppa Italia Serie C, Renate-Latina: le formazioni ufficiali. Foschi cambia poco. Volpe tutto
Arrivano le formazioni ufficiali di Renate-Latina, prima semifinale d'andata della Coppa Italia Serie C.
Padroni di casa che rispetto al successo sul campo della Giana Erminio nello scorso turno di campionato cambiano solo due pedine a centrocampo: Muhameti prende il posto di Delcarro e Ruiz Giraldo quello di Vassallo sull'out mancino.
Laziali che, invece, ribaltano completamente la formazione confermando rispetto al successo sul Trapani di sabato scorso solo tre giocatori: il portiere Basti, il difensore Calabrese e il centrocampista Fasan.
Renate (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Mastromonaco, Calì, Bonetti, Muhameti, Ruiz Giraldo; Anelli, Karlsson. Allenatore: Foschi.
Latina (3-5-2): Basti; Carillo, Calabrese, Marenco; Porro, Pellitter, Hergheligiu, De Cristofaro, Tomaselli; Fasan, Ekuban. Allenatore: Volpe.
