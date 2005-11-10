Le partite di oggi: il programma di lunedì 9 novembre
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Giacomo Iacobellis
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09.11.2026 04:30Altre Notizie
Da Pineto-Vis Pesaro a Foggia-Barletta e Picerno-Bari, ecco tutte le gare in programma questo lunedì 9 novembre in Serie C.
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Inizia la settimana della sosta per le Nazionali, ma il calcio italiano non si ferma. Nel nostro Paese riflettori puntati sui campionati di terza serie, con quattro sfide distribuite tra Girone B e Girone C di Serie C. Si parte alle 20:30 con Pineto-Vis Pesaro, Altamura-Cavese e Foggia-Barletta, mentre alle 20:45 sarà la volta di Picerno-Bari. Di seguito gli appuntamenti da seguire lunedì 9 novembre.
Serie C – Girone B
20:30 – Pineto-Vis Pesaro
Serie C – Girone C
20:30 – Altamura-Cavese
20:30 – Foggia-Barletta
20:45 – Picerno-Bari
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