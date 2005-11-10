Oggi in TV, scende in campo la Serie C: Picerno-Bari in chiaro su Rai Sport
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Daniel Uccellieri
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09.11.2026 05:30Altre Notizie
Quattro gare chiudono la 13ª giornata di Serie C: Picerno-Bari, in programma alle 20.45, sarà trasmessa su Rai Sport.
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© foto di Federico De Luca
La Serie C si prende la scena, con quattro gare per chiudere la tredicesima giornata. Alle 20.30 Foggia-Barletta, Altamura-Cavese e Pineto-VIs Pesaro. Quindici minuti più tardi la sfida fra Picerno e Bari che sarà trasmessa anche su Rai Sport.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, lunedì 9 novembre
20.30 Foggia-Barletta (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
20.30 Altamura-Cavese (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Pineto-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
20.30 Sabadell-Real Sociedad II (Segunda Division) - DAZN
20.45 Picerno-Bari (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
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