L'attesa è finita, finalmente questo weekend è tornata in campo la Serie A e il match delle 15 di domenica è Sassuolo-Genoa. Al Mapei debutta sulla panchina dei neroverdi Roberto D'Aversa, che conferma la fiducia a Muric e propone Walukiewicz, Idzes e Cande nel pacchetto arretrato. Van Der Brempt, Matic, Thorstvedt e Obrador formeranno la cerniera di centrocampo, mentre in attacco Esposito verrà rifornito da Berardi e Lauriente.

Risponde De Rossi con una difesa a tre davanti a Bijlow: Marcandalli, Ostigard e capitan Vasquez avranno il compito di salvaguardare la porta difesa dall'ex Feyenoord. Spazio a Ehizibue, Amorim, Traore ed Ellertson in mediana, con Baldanzi e Messias a dare man forte a Osmajic davanti.

Le formazioni ufficiali

Sassuolo (3-4-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé; Van Der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Esposito, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Doig, Ghion, Bowie, Caleta-Car, Skjellerup, Dominguez, Odenthal, Lipani, Cinquegrano, Sulemana, Pieragnolo, Pierini. Allenatore: Roberto D'Aversa.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Amorim, Traore, Ellertsson; Baldanzi, Messias; Osmajic. A disposizione: Sommariva, Stolz, Mitaj, Vitinha, Meichtry, Drameh, Sabelli, Colombo, Puczka, Frendrup, Otoa, Wiafe, Venturino, El Shaarawy, Sow. Allenatore: De Rossi.