Serie B, si chiude la 22ª giornata: Venezia in vetta, il Monza espugna l'Euganeo
La 22ª giornata di Serie B ha offerto spettacolo e verdetti importanti, con risultati che muovono sia la parte alta della classifica sia la zona salvezza. Colpo esterno del Palermo, che passa con autorità sul campo del Bari imponendosi 3-0 grazie alle reti di Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia. Successo pesante anche per l’Avellino, che batte 3-1 il Cesena trascinato dalla tripletta di Biasci.
In vetta resta saldo il Venezia, vittorioso 2-1 contro la Carrarese, mentre il Frosinone viene fermato sull’1-1 dalla Virtus Entella con gol allo scadere. Pareggio senza reti tra Empoli e Modena, mentre il Sudtirol conquista tre punti preziosi superando 2-1 il Catanzaro. Spettacolo all’Adriatico tra Pescara e Mantova (2-2), mentre il derby ligure va alla Sampdoria, che batte 1-0 lo Spezia con gol di Ricci al 90’.
Nel posticipo, colpo esterno del Monza sul campo del Padova: 2-1 deciso nel finale dalla rete di Agustin Alvarez. Con questi risultati il Venezia resta in testa davanti al Frosinone, Palermo e Monza consolidano la loro posizione in zona alta, mentre in coda la Sampdoria prova a risalire. La Serie B continua a confermarsi un campionato equilibrato e imprevedibile, con ogni giornata capace di ridisegnare la classifica.
SERIE B, 22ª GIORNATA
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S)
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-1
49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)
Pescara - Mantova 2-2
17' [rig.] e 60' Ruocco (M), 30' Caligara (P), 74' Meazzi (P)
Sampdoria - Spezia 1-0
90'+1 Ricci
Reggiana – Juve Stabia 1-1
1' Mosti (J), 30' Gondo (R)
Padova – Monza 1-2,
17’ rig Bortolussi (P), 45’ Colpani (M), 87 Alvarez (M)
Di seguito la classifica completa del turno:
Venezia 47
Frosinone 46
Monza 44
Palermo 41
Cesena 34
Modena 34
Juve Stabia 34
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25
Sampdoria 22
Virtus Entella 21
Reggiana 21
Bari 20
Mantova 20
Spezia 20*
Pescara 15
