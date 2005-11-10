De Biasi: "Italia in buone mani con Mancini. Se ha svoltato? Una rondine non può far primavera"

Gianni De Biasi, ex ct di Albania e Azerbaigian, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, parlando così della nostra Nazionale: "Io credo che l'Italia sia in buone mani con Mancini. Riuscirà a trovare anche col Belgio la soluzione migliore, così come ha fatto l'altra sera contro la Francia, dove abbiamo visto una squadra orgogliosa, buoni ragazzi, di qualità e anche con una buona prospettiva di andare avanti nel tempo, perché ci sono molti giovani e questa è la cosa più importante. Abbiamo vinto contro una grande squadra, aveva qualche assenza importante, però credo che non sminuisca il nostro valore".

De Biasi predica calma

L'allenatore non si sbilancia e, quando gli viene chiesto se la svolta sia già arrivata, risponde così: "È troppo presto per dirlo, credo che non possa una rondine far primavera, ma tutto sommato abbiamo fatto una buona gara. Adesso aspettiamo la prossima con il Belgio per avere una conferma di quanto di buono si è visto. Quello che più c'è da cercare di cambiare dietro, è l'atteggiamento della governance del calcio italiano. Bisogna cercare di fare una programmazione diversa, cercando di cambiare il meno possibile, dare il giusto tempo per portare avanti un programma. Una volta che si trovano gli interpreti giusti, e parlo di allenatori e staff, cambiare il meno possibile, cercare di dar loro il tempo di seminare e di raccogliere il seminato. Altrimenti abbiamo una vista a breve raggio e questo sicuramente non ci porta da nessuna parte. Sono tante le novità che si stanno accavallando in queste settimane".

Promosso anche Ranieri

Riguardo al dt della FIGC, De Biasi si esprime in modo positivo: "Io credo che sia una persona che sa come si fa, è un uomo di buon senso, uno che ha una grandissima esperienza, credo che abbia le carte in regola per stilare quello che potrebbe essere un vademecum per il da farsi da qui in avanti, l'importante però è non guardare appena al di là del nostro naso, ma progettare un discorso serio magari di due mandati, per dire 8 anni più o meno, per cercare poi di fare una valutazione reale di quello che è stato il lavoro sviluppato".