De Ketelaere avverte il Belgio: "L'Italia è cambiata mentalmente. È una squadra forte"

Charles De Ketelaere, trequartista dell'Atalanta e del Belgio, che sfiderà domani l'Italia, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, presentando così la sfida: "Anche dopo la nostra vittoria a Roma, dissi che gli Azzurri sono una squadra molto forte con giocatori forti e lo hanno dimostrato con i risultati. Sono cambiati mentalmente e psicologicamente soprattutto per me, sanno vincere anche contro una squadra forte come la Francia".

Come sta il Belgio?

"In Turchia vincere non è mai facile, i primi 20 minuti sono stati difficili, poi per gran parte della gara ci siamo ripresi. Soffrire è normale, ma stiamo bene, la vittoria ci ha dato fiducia. Domani affronteremo una squadra forte, è bello giocare questi match".

Ha sentito Scalvini?

"Ne parlavamo settimana scorsa, gli ho detto che per una volta vengono loro in Belgio e non io in Italia. È bello".