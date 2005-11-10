Paskotsi del Gent consiglia il Milan: "Nel mercato attuale Tresoldi vale 60 milioni"

Maksim Paskotsi, difensore del Gent che gioca nello stesso campionato del Club Brugge di Tresoldi, forte obiettivo del Milan per gennaio, ha parlato del centravanti classe 2004 nel corso di un’intervista rilasciata a MilanNews.it: “Nel complesso è un giocatore davvero forte. Non ha molti punti deboli. È intelligente e ha un ottimo senso del gol. È davvero un giocatore straordinario…”.

Forse vale 60 milioni di euro

Paskotsi prosegue nella descrizione di Tresoldi: “È un killer: ha una finalizzazione di altissimo livello e un grande senso della posizione. Sa trovare gli spazi e scegliere il momento giusto per attaccare la profondità. L’ho affrontato una volta e non ho moltissimi dettagli da aggiungere, ma nel complesso è un grande giocatore. Il Bruges lo valuta 60 milioni di euro? Non so se valga davvero quella cifra… È difficile dirlo. Ma nel mercato attuale, forse sì, li vale…”.

Il paragone con Julian Alvarez

Conclude suggerendo anche un paragone, il difensore del Gent: “Penso che abbia tutte le qualità per diventare uno dei migliori attaccanti al mondo. Ora dipende tutto da lui. Un paragone? Julian Alvarez. Si abbassa per ricevere il pallone, lega il gioco ed è anche molto bravo in area di rigore. Inoltre, Tresoldi non è altissimo, quindi non posso paragonarlo a Haaland. Se invece penso a un giocatore del passato, direi Sergio Agüero”.