Gli occhi della Lazio sul capitano dell'Under 19 tedesca. C'è anche il Braga

Gli occhi della Lazio sul capitano dell'Under 19 tedesca. C'è anche il BragaTMW
Raimondo De Magistris
Gli occhi della Lazio e dello Sporting Braga sul capitano dell'Under 19 tedesca. Secondo quanto raccolto da TMW, queste due società sono sulle tracce del centrocampista difensivo classe 2008 Ebu Bekir Is. Di proprietà dell'Eintracht Francoforte, club che ha un'opzione per rinnovargli per un'altra stagione l'attuale accordo in scadenza a giugno, Is è attualmente in forza alla seconda squadra tedesca. Però da giovanissimo - quasi due anni fa - ha già fatto il suo esordio in prima squadra, in una sfida di Europa League contro la Roma vinta 2-0 dalla squadra della Capitale.
Fabiani: "A gennaio non partirà nessuno"
Sul magic moment della Lazio oggi prima in classifica durante questa sosta s'è così espresso il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani: "Avremo anche avuto un pizzico di fortuna, ma abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo. La cosa davvero complicata da individuare è la personalità. Ed è quella che fa la differenza. Che adesso i giocatori oggi in rosa valgano molti di più rispetto al loro valore iniziale è un dato di fatto, ma nel mercato invernale non andrà via nessuno: questo lo posso garantire".
"Mai avuto dubbi su Gattuso"
Poi sulla scelta di puntare in estate su Gennaro Gattuso, queste le parole di Fabiani: "Gli allenatori sono tutti giusti, ma vanno anche presi al momento giusto. Lui è stata la nostra prima opzione. Lotito è un presidente che lascia ampia libertà sul mercato, sulla scelta dell’allenatore però è presente. Ma io e lui non abbiamo avuto dubbi nel puntare su Rino".
Ma cosa soddisfa di più oggi il dirigente biancoceleste? Questa la sua risposta: "Potrei dire i risultati, la classifica. Ma dove arriveremo chi lo sa. La cosa che invece mi rende felice è l’ambiente che si è creato a Formello. Il calcio è alchimia e qui è stata trovata quella giusta".