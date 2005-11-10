Gli occhi della Lazio sul capitano dell'Under 19 tedesca. C'è anche il Braga

Gli occhi della Lazio e dello Sporting Braga sul capitano dell'Under 19 tedesca. Secondo quanto raccolto da TMW, queste due società sono sulle tracce del centrocampista difensivo classe 2008 Ebu Bekir Is. Di proprietà dell'Eintracht Francoforte, club che ha un'opzione per rinnovargli per un'altra stagione l'attuale accordo in scadenza a giugno, Is è attualmente in forza alla seconda squadra tedesca. Però da giovanissimo - quasi due anni fa - ha già fatto il suo esordio in prima squadra, in una sfida di Europa League contro la Roma vinta 2-0 dalla squadra della Capitale.

Fabiani: "A gennaio non partirà nessuno"

Sul magic moment della Lazio oggi prima in classifica durante questa sosta s'è così espresso il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani: "Avremo anche avuto un piz­zico di for­tuna, ma abbiamo lavo­rato tanto e con­ti­nue­remo a farlo. La cosa dav­vero com­pli­cata da indi­vi­duare è la per­so­na­lità. Ed è quella che fa la dif­fe­renza. Che adesso i gioca­tori oggi in rosa val­gano molti di più rispetto al loro valore iniziale è un dato di fatto, ma nel mer­cato inver­nale non andrà via nes­suno: que­sto lo posso garan­tire".

"Mai avuto dubbi su Gattuso"

Poi sulla scelta di puntare in estate su Gennaro Gattuso, queste le parole di Fabiani: "Gli alle­na­tori sono tutti giu­sti, ma vanno anche presi al momento giu­sto. Lui è stata la nostra prima opzione. Lotito è un pre­si­dente che lascia ampia libertà sul mer­cato, sulla scelta dell’alle­na­tore però è pre­sente. Ma io e lui non abbiamo avuto dubbi nel pun­tare su Rino".

Ma cosa soddisfa di più oggi il dirigente biancoceleste? Questa la sua risposta: "Potrei dire i risul­tati, la clas­si­fica. Ma dove arri­ve­remo chi lo sa. La cosa che invece mi rende felice è l’ambiente che si è creato a For­mello. Il cal­cio è alchi­mia e qui è stata tro­vata quella giu­sta".