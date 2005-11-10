Real Madrid, brutte notizie: Courtois ko per influenza, Mourinho ricorre al piano B

Il Real Madrid ha subito una perdita dell'ultima ora. Il club di Florentino Perez ha comunicato questa domenica che Thibaut Courtois non potrà scendere in campo per il Clasico di stasera contro il Barcellona allo Spotify Camp Nou: il portiere belga non sarà della partita a causa di un’influenza che gli impedisce di essere in condizioni ottimali per disputare il primo Clásico di questa stagione, valido per la decima giornata della Liga.

A chi tocca

Il Real Madrid dovrà quindi cambiare portiere e sarà Andriy Lunin a scendere sul campo del Barcellona per disputare la partita. L'estremo difensore ucraino farà il suo esordio in questa stagione, dato che non gioca una partita ufficiale dal maggio 2026 contro l’Espanyol. Illia Voloshyn, portiere ucraino del Real Madrid C, entra nella rosa dopo l’assenza di Courtois.

I precedenti

È già successo in fin dei conti. Quella di oggi sarà la terza partita che salta a causa dell’influenza o di una gastroenterite influenzale. Gli era già successo la scorsa stagione, a novembre, e poi ancora nel 2023. Questa sarà la prima partita che Courtois salterà in stagione, dato che aveva disputato le prime 9 giornate di campionato. José Mourinho dovrà far fronte ad un'assenza pesante in un appuntamento molto importante come quello col Barça, per la cima della classifica di LaLiga.