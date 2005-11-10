Che passione a Catania: gli etnei sono nella Top20 per media spettatori in Italia

Che Catania fosse una piazza calda e appassionata è cosa nota, ma i ‘freddi’ numeri lo confermano una volta di più. Come riporta Tuttocalciocatania.com infatti la squadra etnea è diciassettesima per media spettatori in Italia considerano le tre serie professionistiche. Le presenze medie al Massimino sono infatti 15.793 e permettono ai rossoazzurri di mettersi alle spalle numerose compagini anche di Serie B e di essere la squadra di Serie C leader in questa classifica con quasi quattromila spettatori in più della Salernitana (11.881).

La graduatoria

Considerando esclusivamente le gare di campionato disputate in casa fino all’8 ottobre, la graduatoria delle prime 50 squadre italiane per media spettatori vede al primo posto l’Inter con 74.714 presenze, seguita dal Milan con 74.169 e dalla Roma con 67.159. Al quarto posto c’è il Napoli, con 45.500, mentre la Juventus è quinta con 40.733. Sesto il Palermo, prima squadra di Serie B, con 31.499, seguito dal Genoa con 30.840. All’ottavo posto c’è il Bologna con 26.979, davanti al Lecce con 26.398. Decima la Sampdoria con 25.252.

A seguire troviamo Udinese (23.244), Torino (22.790), Fiorentina (22.495), Atalanta (21.464) e Verona (17.493). Il Catania è 17° con 15.793 spettatori, preceduto dal Cagliari, 16° con 16.048, e seguito dal Parma, che si attesta a 15.690. Completano le prime venti Frosinone (14.299) e Lazio (13.716). Subito dopo troviamo Sassuolo (13.112), Salernitana (11.881), Venezia (11.302), Cesena (11.277), Avellino (11.080), Vicenza (10.952), Padova (10.925), Modena (10.788), Como (10.211), Pisa (9.258) e Monza (9.030).

Dal 32° posto in poi ci sono Mantova (8.767), Cremonese (8.732), Brescia (8.580), Foggia (8.198), Spezia (8.061), Arezzo (7.663), Reggiana (7.603), Barletta (6.946), Benevento (6.755), Perugia (6.496), Pescara (5.874), Empoli (5.565), Sambenedettese (5.527), Catanzaro (4.915), Campobasso (4.400), Ravenna (4.245), Carrarese (4.001), Juve Stabia (3.759) e Südtirol (3.497).