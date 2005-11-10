È arrivato il momento di Tomas Bobcek. Nella sfida di oggi contro il Parma, alle 15 allo stadio Benito Stirpe, il centravanti slovacco partirà per la prima volta dal primo minuto con la maglia del Frosinone. Una scelta significativa per Massimiliano Alvini, che si affida al suo investimento più oneroso per dare nuove soluzioni all'attacco giallazzurro. In attesa di ritrovare il miglior Raimondo, appena tornato tra i convocati e destinato inizialmente alla panchina, alle spalle di Bobcek agiranno Ghedjemis, Schmid e Kvernadze, nel 4-2-3-1.

13 milioni di investimento per 20 gol, i numeri di Bobcek in Polonia

Il Frosinone ha investito circa 13 milioni di euro, bonus compresi, per acquistarlo pochi mesi fa dal Lechia Danzica, rendendolo l'operazione più costosa nella storia del club ciociaro (subito dopo Bobcek troviamo Romano Schmid, arrivato dal Werder Brema per 8,5 milioni di euro più bonus). Una cifra importante, sostenuta dai numeri dell'ultima stagione disputata in Polonia: Bobcek si è laureato capocannoniere del campionato con 20 gol in 30 partite. Un rendimento che aveva attirato l'attenzione e alimentato le aspettative intorno al suo arrivo in Italia, dove il centravanti è chiamato ora a confermare le qualità mostrate nella precedente esperienza.

La prima occasione dal primo minuto per convincere Alvini

Tra campionato e Coppa Italia, finora, l'attaccante classe 2001 ha collezionato appena quattro presenze, per un totale di 92 minuti e nessun gol. A rallentarne l'inserimento è stato anche un intervento di pulizia al ginocchio destro effettuato durante l'estate, che ne ha condizionato la preparazione e l'avvio di stagione. La sfida con il Parma può rappresentare un nuovo punto di partenza: Bobcek avrà finalmente la possibilità di mettere minuti nelle gambe, trovare maggiore continuità e inserirsi nei meccanismi offensivi della squadra.