Torino, i convocati di Abate per la Lazio: assenti Rodriguez, Israel, Belghali e Ismajli
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 14:23Serie A
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28.11.2026 14:23Serie A
I calciatori a disposizione di mister Ignazio Abate per il big match in programma oggi alle ore 18 contro la capolista Lazio.
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Il tecnico granata Ignazio Abate ha selezionato 25 calciatori per la tredicesima giornata di Serie A Enilive contro la Lazio, in programma oggi alle ore 18. Di seguito la lista dei calciatori a disposizione del Torino, nella quale non figurano Rodriguez, Israel, Belghali e Ismajli.
I convocati del Torino per la Lazio
Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.
Difensori: Biraghi, Carrascosa, Coco, Cömert , Comuzzo, Patterson.
Centrocampisti: Bragança, Cacciamani, Casadei, Fitz-Jim, Fortini, Gineitis, Ilkhan, Mandragora, Oristanio.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Pellegri, Simeone, Vlašić, Zapata.
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