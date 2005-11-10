La campagna antiviolenza della Serie C, che in questo turno di campionato vedrà i capitani delle rispettive squadre scendere in campo con una speciale fascia rossa al braccio, fa nascere polemiche a Reggio Emilia. Il capitano della Reggiana, che indosserà la fascia anche oggi con il Forlì, è infatti Manolo Portanova, centrocampista classe 2000 condannato in appello a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo. La FIGC, al momento, ha sospeso il giudizio in attesa della formazione del giudicato penale.

A protestare contro la scelta della Reggiana e dello stesso Portanova sono i centri antiviolenza locali: “È vergognoso – ha detto Serena Corsi, vicepresidente del centro antiviolenza Nondasola di Reggio, a Il Resto del Carlino –. Sarebbe bello sognare che lui sua sponte rifiutasse la fascia, ma tanto non lo farà mai. Da 5 anni a questa parte ha scelto infatti la via più becera per difendersi e su quel filone continua. È ignobile pensare che Portanova dipinga sé stesso come ‘la vittima’ di questo caso giudiziario e che per discolparsi ha fatto più volte ricorso al sessismo.

È il club ad avere le colpe maggiori. Lo hanno preso con una condanna sulle spalle, lo hanno tenuto con una seconda condanna, lo fanno giocare, gli danno la fascia e lo rendono alfiere di un messaggio anti-violenza”. La vicepresidente di Nondasola attacca: "Vedo tanti bambini con la sua maglia in città. E mi dispiace. Quello che viene trasmesso loro è questo: sono famoso e potente, quindi la faccio franca a priori. Impresentabili. Sia lui che la Reggiana". Portanova, che il quotidiano riferisce di aver contattato in merito alle dichiarazioni di Corsi, non ha voluto commentare.