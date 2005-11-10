Lotito annulla la cena di Natale della Lazio: i giocatori andranno in chiesa
Dimitri Conti
Scelta a sorpresa di Claudio Lotito, che annulla la cena di Natale della Lazio e al suo posto ha deciso di osservare un momento nel segno della solidarietà e si prepara a coinvolgere in esso anche il gruppo della prima squadra biancoceleste. Così almeno fanno sapere dal portale specializzato LaLazioSiamoNoi.it.
Serata a Messa il 19 dicembre
Niente cena di gala dunque per la Lazio, che il 19 dicembre sera si ritroverà comunque in gruppo, per presenziare alla Messa nella chiesa di San Tommaso Moro, nel quartiere romano di San Lorenzo, condividendo così un tradizionale scambio di auguri. Si tratta di una scelta che nasce, fa sapere chi ha potuto parlare con i vertici del club, dalla consapevolezza di quante difficoltà economiche stiano combattendo in una grossa fetta della popolazione civile.
Chiuse anche le polemiche milanesi
Nelle ultime ore, tra l'altro, si stava accendendo anche il dibattito attorno alla possibilità che la Lazio organizzasse la cena di squadra a Milano invece che a Roma. Problema risolto alla radice, i biancocelesti andranno a messa.