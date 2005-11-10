Arrivano aggiornamenti sull'allenamento di oggi del Lecce, che si è ritrovato stamani al centro sportivo di Martignano agli ordini del tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco. La squadra è stata impegnata in una seduta video prima e poi in un successivo lavoro sul campo. Ancora assente l'infortunato di lungo corso Ivan Ilic, terapie per Santiago Pierotti.

Il report medico su Kaba

Ci sono brutte notizie invece sulle condizioni di salute del centrocampista Mohamed Kaba. Da quanto si legge, "si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra". Domani nuova seduta al pomeriggio.