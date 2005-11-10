Lecce, si ferma ai box anche Kaba: il centrocampista ha una lesione alla coscia
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Dimitri Conti
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Oggi alle 16:30Serie A
autore Dimitri Conti
26.11.2026 16:30Serie A
Le ultime dall'allenamento di oggi dei salentini a Martignano: ancora assenti gli infortunati di lungo corso Ilic e Pierotti.
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Arrivano aggiornamenti sull'allenamento di oggi del Lecce, che si è ritrovato stamani al centro sportivo di Martignano agli ordini del tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco. La squadra è stata impegnata in una seduta video prima e poi in un successivo lavoro sul campo. Ancora assente l'infortunato di lungo corso Ivan Ilic, terapie per Santiago Pierotti.
Il report medico su Kaba
Ci sono brutte notizie invece sulle condizioni di salute del centrocampista Mohamed Kaba. Da quanto si legge, "si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra". Domani nuova seduta al pomeriggio.
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