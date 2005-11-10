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Bari, botta e risposta fra Comitato dei Garanti e società: il punto della situazione

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
10.11.2026 00:34I fatti del giorno
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Il portavoce Sassanelli parla di 'maschera caduta' e accusa la società di non aver fornito i documenti richiesti. Ma dal club negano e e confermano la disponibilità al dialogo
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Con il Bari impegnato in campionato nella trasferta a Picerno, 1-1 il finale, a tenere banco in casa biancorossa nella giornata appena terminata è stato il botta e risposta fra il Comitato dei Garanti e la proprietà in merito ai documenti che i primi hanno richiesto per vagliare il processo che dovrebbe portare al passaggio di mano della società.

Le parole di Sassanelli

Il portavoce del Comitato dei Garanti del Bari Gaetano Sassanelli è tornato a parlare delle vicende societarie del club pugliese facendo il punto della situazione: “Abbiamo registrato l'impossibilità di portare a compimento il nostro lavoro. Non potevamo consentire di dare delle coperture morali a chi non voleva adempiere agli impegni assunti. - spiega Sassanelli a Telebari attaccando la proprietà De Laurentiis - Abbiamo dovuto prendere atto che non c'era una reale e concreta disponibilità ad assolvere agli impegni. Quando abbiamo chiesto la documentazione, ci è stato assicurato che ci sarebbe stata fornita.

Ci è stata fornita una prima parte, abbiamo fatto una nuova lettera spiegando che c'era stato un equivoco e mancavano alcune cose. Poi ci è stata mandata una cartuccella che non aveva nessun valore. - prosegue il protavoce come riporta Tuttobari.com - Come ad esempio la delibera della Filmauro per sanare la condizione economica della società. Ma questo lo sapevamo già. Peraltro, c'erano dei passaggi assolutamente irriguardosi. Quando si dice 'quello che vi abbiamo mandato, basta', senza spiegare, approcciandosi in questo modo, non può essere accettato.

La squadra è patrimonio della città e loro devono dare conto e giustificazioni di ciò che fanno. Questa era la nostra funzione, controllarli, incalzarli. Va bene lo stesso, può servire a togliere la maschera. Se vuoi vendere, non hai difficoltà ad essere trasparente ed essere sostenuto dalla piazza. Loro sono contro tutti quanti. Data room? Era un contenitore dove sarebbero confluite tutte le informazioni riguardanti la vendita della società. Nessuno voleva andare al di là del proprio perimetro. Hanno parlato di advisor, non abbiamo saputo nulla".

La nota del Bari sulle parole di Sassanelli

SSC Bari comunica di aver fornito in data odierna riscontro all’ultima comunicazione del Comitato di Garanzia del 5 novembre scorso, cogliendo l’occasione per ribadire quanto segue.

La Società ha sempre assicurato la propria disponibilità a un’interlocuzione costruttiva con il Comitato e con l’Amministrazione Comunale, fornendo tempestivamente le informazioni richieste e trasmettendo la documentazione economico-finanziaria relativa all'esercizio pregresso, nonché il budget previsionale della stagione sportiva 2026-2027, unitamente alle evidenze attestanti l’impegno della proprietà a garantirne la copertura finanziaria, anche con riferimento alla perdita di esercizio. Ha inoltre illustrato, in occasione dell’incontro del 17 ottobre, le modalità di gestione dei contatti con soggetti terzi potenzialmente interessati all’acquisizione di azioni del Club, indicando i nominativi dei due Advisor attualmente operanti con mandato non esclusivo.

Gli unici documenti non trasmessi riguardano atti non pertinenti rispetto alle finalità informative del Comitato, ovvero documenti soggetti a specifici vincoli di riservatezza nei confronti di terzi, rispetto ai quali la Società ha comunque puntualmente illustrato le ragioni della mancata ostensione.

SSC Bari ritiene pertanto di aver fornito un quadro informativo ampio e circostanziato, dando riscontro alle richieste del Comitato nel rispetto delle proprie prerogative societarie e degli obblighi di riservatezza.

La Società conferma la propria disponibilità a proseguire un confronto sereno e costruttivo, nel rispetto dei ruoli e delle reciproche autonomie, nell’interesse del Club e della città di Bari.

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