Nations League, Lega A: KDB e CDK in gol, il Belgio batte la Turchia e scavalca l'Italia
Pierpaolo Matrone
Non basta il cambio di allenatore alla Turchia per interrompere la serie negativa in Nations League. Dopo l'esonero di Vincenzo Montella, arrivato in seguito a quattro sconfitte consecutive, anche il nuovo commissario tecnico Sergen Yalçın comincia la propria avventura con un ko. A imporsi è il Belgio per 2-1, nonostante il vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato da Arda Güler. Il talento del Real Madrid sblocca la partita al 20' con una straordinaria punizione da oltre trenta metri, sulla quale il portiere Lammens non può intervenire.
De Bruyne e De Ketelaere ribaltano la Turchia: Belgio secondo, turchi retrocessi
La reazione dei Diavoli Rossi è immediata. Al 27' Kevin De Bruyne trova il pareggio sfruttando un'azione sviluppata sulla fascia da Jérémy Doku, mentre appena tre minuti più tardi è Charles De Ketelaere a completare la rimonta, realizzando il gol del definitivo 2-1. Per la Turchia si tratta della quinta sconfitta in altrettante partite: con zero punti in classifica, la retrocessione in Lega B diventa matematica. Il Belgio sale invece a 9 punti, supera momentaneamente l'Italia al secondo posto del girone e mantiene vive le speranze di qualificazione alla Final 8.
Risultati e classifica aggiornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League
Turchia-Belgio 1-2 - 20' Guler (T); 27' De Bruyne (B); 30' De Ketelaere (B)
Italia-Francia ore 20:45
Classifica
Francia 10
Belgio 9*
Italia 7
Turchia 0*