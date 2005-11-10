Thiago Motta è libero e torna su piazza, la Juve risparmia: tutti contenti

Thiago Motta è libero da vincoli. Il tecnico, esonerato dalla Juventus nel marzo 2025, era legato al club bianconero fino al 30 giugno 2027 ma nell'accordo era stata inserita una clausola che permetteva ai bianconeri di risolvere il vincolo in anticipo, mediante il pagamento di una penale, di misura inferiore rispetto alla quota di stipendio che il club avrebbe dovuto riconoscere al tecnico.

Quanto risparmia la Juventus

Proviamo ad entrare un attimo nel dettaglio, per capire meglio il tutto. A Thiago Motta rimaneva da percepire un ultimo anno dal valore complessivo di 3,5 milioni di euro, che al lordo raddoppiano quasi. Un risparmio quindi stimabile nell'ordine dei 4-5 milioni di euro, considerando anche l'indennizzo dovuto. E peraltro, secondo quanto risulta, la Juventus ha inserito la cifra spesa nello scorso bilancio.

Tanti gli accostamenti nell'ultimo anno e mezzo

In questo anno e mezzo senza allenare non sono mancati gli abboccamenti: recente quello della Fiorentina, così come diverse sono state le occasioni dall'estero. La Real Sociedad si è vista dire di no un anno fa, il Lille e il Benfica avevano pensato a lui in esatate. E ora? Occhio all'Atalanta.