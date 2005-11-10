Serie C, gli squalificati: tre giornate a De Marco. Altri cinque giocatori fermati un turno

Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni disciplinari dopo l'ultimo turno di Serie C. Sono sei calciatori squalificati: la sanzione più pesante è per Antonino De Marco del Potenza, fermato per tre giornate.

Tre giornate a De Marco

Antonino De Marco (Potenza) è stato squalificato per tre gare effettive. Il centrocampista è stato punito per aver colpito con una testata al volto un avversario a gioco fermo al 30' del secondo tempo.

Gli altri squalificati

Una giornata di squalifica per Edoardo Bernardi (Arzignano Valchiampo) e Davide Buono (Ostiamare). Il primo è stato espulso per un intervento con vigoria sproporzionata, mentre il secondo è stato sanzionato per una condotta gravemente antisportiva nei confronti di tesserati avversari nel tragitto verso gli spogliatoi.

Fermato per una giornata per doppia ammonizione anche Samuele Capolupo (Spezia).

Infine, scatta la squalifica per una gara per recidività in ammonizione (V infrazione) per Denis Portanova (Savoia) e Luca Piana (Vado).