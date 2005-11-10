Binda rivela: "Ronaldinho dovrebbe partire titolare in Ravenna-Forlì. E non sarà una passarella"

Cresce sempre di più l'attesa per rivedere Ronaldinho in campo, undici anni dopo l'ultima volta: l'occasione è ormai vicina, il brasiliano - socio e calciatore del Ravenna - farà il suo debutto in giallorosso nella gara contro il Forlì, valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie C, Girone B.

E attraverso i propri canali social, il noto giornalista Nicola Binda rivela quanto segue: "Dunque Ronaldinho domenica dovrebbe debuttare in Serie C!

È atteso per la rifinitura e poi dovrebbe partire titolare, restando in campo fino a quando il fisico lo sosterrà.

Non sarà solo una passerella, perché il Ravenna cerca punti per rincorrere lo Spezia e quindi - Dinho o non Dinho - dovrà battere il Forlì. Ma è comunque un evento che regala visibilità a tutta la categoria.

Il nostro calcio, che si prende spesso troppo sul serio, ha bisogno anche di questi show!".

Non resta quindi che attendere, con il fischio di inizio del confronto fissato alle ore 17.30, allo stadio 'Benelli' di Ravenna; Dinho ce la farà a segnare il gol numero 300 in carriera?