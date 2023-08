ufficiale Messina, acquisto a centrocampo. Arriva lo svincolato Simone Buffa

vedi letture

Innesto a centrocampo per il Messina. La formazione siciliana ha acquistato a titolo definitivo Simone Buffa per la prossima stagione. Il classe 2001 arriva a parametro zero. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Catania con cui però ha collezionato solamente sei presenze nella scorsa Serie C per un totale di 108 minuti. Di seguito l'annuncio dei giallorossi con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale:

"Ratificato il tesseramento del centrocampista Simone Buffa, classe 2001 - si legge nella nota del club siciliano -. Il calciatore si trova in ritiro dal primo giorno. Buffa, svincolato, ha firmato un contratto annuale con l’Acr Messina".