ufficiale Rimini, si dividono le strade con mister Gaburro. La nota del club romagnolo

vedi letture

La Rimini FC comunica che Marco Gaburro non sarà più l’allenatore della squadra biancorossa nella stagione 2023-24.

La società ringrazia il tecnico e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto in due ottime annate sportive alla guida della prima squadra, biennio in cui il Rimini ha vinto il campionato di Serie D e, da neopromosso, ha riconquistato i playoff di Serie C che mancavano da ben tredici stagioni.

Gaburro lascia il club biancorosso con un bilancio di 134 punti in due campionati: 38 le vittorie, 20 i pareggi e 18 le sconfitte con 115 gol fatti e 63 subiti. Ottantuno invece le partite ufficiali in cui ha diretto i biancorossi dalla panchina: alle 76 di campionato vanno infatti aggiunte le quattro gare di Coppa Italia di Serie D e Serie C (con sconfitte ai rigori con Progresso e Vicenza e vittorie ad Ancona e nel derby con il Cesena) e la sfida playoff persa a Pontedera.

A Marco la Rimini Calcio augura le migliori fortune per un brillante prosieguo di carriera.