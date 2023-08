ufficiale Triestina, risoluzione consensuale con il CFO Giuseppe D'Aniello

US Triestina Calcio 1918 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del rapporto di lavoro con il Chief Financial Officer Giuseppe D’Aniello.

Il saluto del Presidente Ben Rosenzweig: “Giuseppe è stato un elemento di valore non solo per la Triestina, ma anche per la comunità di Trieste. Lo ringrazio per il prezioso lavoro svolto al servizio del club e noi tutti gli auguriamo il meglio per il futuro della sua carriera”.

Giuseppe D’Aniello: “Sette anni intensi non si cancellano e non si dimenticano; spero sia solo un arrivederci ma sono felice perché adesso l’Unione è in mani sicure, con un management ed una proprietà di altissimo livello e spessore che porteranno il club Giuliano ai massimi livelli del panorama calcistico italiano”.