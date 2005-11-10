Accolto come un re, Lukaku al Fenerbahce è fermo a un gol. A Napoli sarebbe stato una riserva

Che Romelu Lukaku non fosse più lo stesso lo avevano capito anche il Napoli e Antonio Conte, ma l'inizio di stagione al Fenerbahce lo ha certificato definitivamente. L'infortunio dello scorso anno pesa come un macigno sul belga, che al Mondiale era stato protagonista dalla panchina e ha scelto la Turchia per rilanciarsi. Arrivato e accolto come un eroe, ha decisamente deluso le attese.

Numeri non all'altezza della sua fama

Un ritardo di condizione comprensibile gli ha impedito di essere al top da subito, ma dopo la prima sosta era lecito aspettarsi un cambio di marcia significativo, che c'è stato solo in parte. Lukaku ha segnato 1 gol e fornito 3 assist in 16 apparizioni tra Super Lig e Champions, tutti però nell'ultimo mese, in cui ha iniziato 5 incontri su 8, segno che qualche timido messaggio lo sta mandando. L'impressione è che a 33 anni sia ormai in una fase calante della carriera.

Ad Allegri poteva servire, ma solo da riserva

Il suo agente era stato chiaro quando ancora non si era entrati nel vivo del mercato: "Non rimarrà a Napoli a fare l'alternativa a Hojlund". Pretendere di essere titolare al posto del danese oggi per Lukaku è impensabile, ma alla luce del rendimento di Lucca e delle tante partite che si stanno trovando a giocare gli azzurri, avrebbe fatto molto comodo nelle rotazioni. De Laurentiis però non gli avrebbe certo garantito i 10 milioni a stagione che percepisce a Istanbul, che sono un altro aspetto che è stato decisivo nella scelta del bomber ex Chelsea, Manchester United, Inter, Roma e Napoli.