Francia, allarme Mbappé: il capitano salta l’allenamento alla viglia della sfida con l'Italia
Michele Pavese
La Francia prepara la sfida contro l’Italia con un punto interrogativo pesante. Alla vigilia della gara di Milano, Kylian Mbappé non ha partecipato all’allenamento mattutino a Clairefontaine, rimanendo alle prese con un lavoro di recupero in palestra.
Una situazione che preoccupa Zinédine Zidane, già costretto a fare i conti con diverse assenze importanti. Il commissario tecnico dei Bleus dovrà infatti rinunciare a Marcus Thuram, Pierre Kalulu e Aurélien Tchouameni.
Condizioni di accertare
Secondo quanto comunicato dalla Federazione francese, l’attaccante del Real Madrid ha svolto una seduta personalizzata e non si è allenato con il resto del gruppo. Al momento non sono stati forniti dettagli su un eventuale problema fisico, né è stata esclusa la sua presenza nella partita di San Siro. La decisione finale arriverà nelle prossime ore, con Zidane chiamato a valutare le condizioni del suo uomo simbolo.
La Francia vola a Milano con diversi dubbi
I Bleus partiranno nel pomeriggio verso l’Italia, ma il CT francese dovrà gestire una situazione complicata. Al posto di Thuram è arrivato Eli Junior Kroupi, convocato per completare il reparto offensivo. Tutto ruota però intorno a Mbappé: la Francia vuole evitare rischi, ma la presenza del suo capitano resta fondamentale.