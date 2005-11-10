Scaricato dopo 6 mesi, adesso Hermoso non si tocca: la Roma tratta il rinnovo. I dettagli

Mario Hermoso ha completamente ribaltato la propria parabola con la maglia della Roma, trasformandosi da potenziale esubero sul mercato a perno insostituibile nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini. Arrivato a parametro zero dall'Atletico Madrid e ceduto in prestito al Bayer Leverkusen nel gennaio 2025 dopo un avvio deludente, il difensore spagnolo ha ritrovato centralità e smalto al suo rientro nella Capitale, guidato da un allenatore (Gian Piero Gasperini) che ha saputo valorizzarne sia la leadership umana che l'aggressività difensiva. A testimoniare il nuovo status all'interno della rosa vi sono i 1049 minuti accumulati finora tra campionato e Champions League, un dato che lo vede superato soltanto dal compagno Wesley nell'intera rosa giallorossa.

Ultima prova

L'ennesima prestazione autoritaria del classe '95 è arrivata sabato contro il Sassuolo, sfida sbloccata proprio da un suo inserimento d'attaccante impreziosito dal sinistro da fuori per lo 0-3 finale, firma che porta il suo bottino stagionale a tre reti complessive e a otto centri in quarantanove presenze da titolare in giallorosso. La sua capacità di rompere le linee, verticalizzare direttamente per Donyell Malen e alzare il baricentro della squadra fino alla trequarti avversaria ha convinto del tutto la dirigenza giallorossa a stringere i tempi per blindarlo, forte anche della volontà reciproca di proseguire uniti il percorso intrapreso.

Il piano

Dopo aver esercitato lo scorso maggio l'opzione per prolungare la scadenza al 30 giugno 2027 e aver sistemato i contratti dei giovani Lulli e De Marzi, la società capitolina ha avviato i colloqui ufficiali con gli agenti del calciatore per prolungare l'accordo di uno o due anni - secondo quanto riferito da TuttoSport -, con opzione per una stagione ulteriore. Sebbene la nuova intesa preveda una leggera riduzione dell'ingaggio attuale rispetto alle cifre pattuite in precedenza, appare ben instradata per dare continuità a un reparto che ha finalmente trovato nel centrale spagnolo un punto di riferimento fondamentale per il futuro.