Ufficiale Vis Pesaro, nuovo innesto in difesa: ecco Neri. Il difensore firma un biennale

vedi letture

Serie C

Oggi alle 14:19 Serie C

Nuovo rinforzo per la Vis Pesaro. Il sodalizio marchigiano si è rinforzato con l'arrivo di Gian Marco Neri, difensore classe 2002 scuola Fiorentina. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "La Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Gian Marco NERI, difensore classe 2002.

Neri cresce nelle giovanili della Fiorentina fino al debutto in Primavera, formazione con la quale arriva a vincere tre trofei: Coppa Italia nella stagione 2020/2021 e Coppa Italia e Supercoppa nel 2021/2022. Rimasto svincolato dopo l’esperienza a Livorno, Neri ha firmato un contratto biennale e sarà a disposizione della Vis Pesaro sin da subito, scendendo in campo per la prima volta a fianco del fratello gemello Filippo".