Coppa Italia Serie D, Sedicesimi di Finale: passano Pistoiese e Piacenza. Attesa Milan Futuro
Smaltite le fatiche del campionato, ma con la prossima giornata ormai sempre più vicina, è tornata ieri in campo la Serie D, con i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia di categoria; da segnalare, che è stato posticipato il match Mestre-Brian Lignano, per la concomitanza del recupero di campionato del citato Mestre contro il Vigasio, con lo stesso che si giocherà in data 29 ottobre, giorno nel quale si vedrà in campo anche l’ultima sfida dello step precedente (Trentaduesimi di Finale), quella tra Milan Futuro e Varesina, rinviata al tempo per impegni della Nazionale di alcuni giocatori rossoneri.
Veniamo però al turno di ieri: a staccare il pass per lo step successivo sono state Asti, Correggese, Piacenza, Club Milano, Este, Valmontone, Ancona, Notaresco, Unipomezia, Città di Fasano, Francavilla, Castrumfavara, Pistoiese e Nocerina.
Di seguito il programma del turno e i risultati:
COPPA ITALIA SERIE D - SEDICESIMI DI FINALE
Già giocate
Novaromentin-Asti 5-7 (d.c.r.)
Correggese-Prato 4-1
Pavia-Piacenza 5-6 (d.c.r.)
Club Milano-Nuova Sondrio 3-0
Rovato Vertovese-Este 1-3
Valmontone-Orvietana 1-0
Ancona-Atletico Ascoli 1-0
Notaresco-Albalonga 6-4 (d.c.r.)
Unipomezia-Trastevere 3-1
Città di Fasano-Savoia 8-7 (d.c.r.)
Francavilla-Martina 4-1 (d.c.r.)
Sancataldese-Castrumfavara 2-3
Pistoiese-Vado 3-0
Reggina-Nocerina 2-3
Mercoledì 29 ottobre, ore 14.30
Mestre-Brian Lignano
Data da destinarsi
Virtus CiseranoBergamo-Vinc. Milan Futuro/ Varesina
