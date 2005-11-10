Dopo il definitivo addio al Sorrento, Conte riparte dalla Nocerina: oggi il primo allenamento

La notizia era nell'aria stamani, da dopo la risoluzione con il Sorrento, ora arriva l'ufficialità: Mirko Conte riparte dalla Nocerina, in Serie D, con il club che ha annunciato il tutto.

Questa, la nota:

"La Nocerina 1910 comunica, di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Mirko Conte.

Classe 1974, nato a Tradate (Varese), Conte vanta una lunga carriera da calciatore con le maglie, tra le altre, di Inter, Napoli, Sampdoria, Piacenza, Vicenza e Arezzo. Intrapresa la carriera in panchina, ha iniziato al Canaletto, in provincia di La Spezia, per poi passare alle giovanili del Modena. Da vice allenatore ha lavorato alla Lupa Castelli Romani, al Lugano, al Sion e alla Juventus Next Gen. Ha guidato poi da primo allenatore la Turris e il Sorrento in Serie C.

Il nuovo tecnico, sarà affiancato da uno staff così composto:

• Manuele Maggiani, vice allenatore

• Roberto Rippa, preparatore atletico

• Alex Borriello, videoanalista.

La società, rivolge a mister Conte e ai suoi collaboratori, il proprio benvenuto e augura loro buon lavoro, certa che sapranno trasmettere al gruppo e a tutto l’ambiente, la determinazione e il senso di appartenenza richiesti dai colori rossoneri.

Mister Conte sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni e già oggi dirigerà il suo primo allenamento a porte chiuse, sul campo di Siano".