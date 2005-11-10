Ancona, colpo dalla Serie C. Dal Campobasso arriva Antonello Serra

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Ancona, colpo dalla Serie C. Dal Campobasso arriva Antonello SerraUfficiale
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Luca Bargellini
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14.10.2026 12:49Serie D
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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Si separano le strade fra Antonello Serra e il Campobasso. Ecco la nota sul passaggio del giocatore all'Ancona, in Serie D:
"La SSC Ancona è lieta di comunicare l’ingaggio a titolo definitivo del centrocampista Antonello Serra. Nato a Taranto nel 2003, Serra è un centrocampista centrale di piede destro che coniuga dinamismo, visione di gioco e temperamento. Serra approda in biancorosso portando in dote un bagaglio d’esperienza di prim’ordine e una maturità tattica consolidata".
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