Dopo oltre duecento presenze fra i Pro Davide Voltan è pronto per il Cjarlins Muzane
Luca Bargellini
Dopo oltre 180 presenze in Serie C e più di una ventina in Serie B, Davide Voltan, centrocampista offensivo classe 1995 svincolato dallo scorso 1 luglio, è pronto ad affrontare la sua prima avventura in Serie D.
Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal l'ex prodotto del vivaio del Padova sarebbe, infatti, vicino alla firma con il Cjarlins Muzane, formazione friulana iscritta al campionato di Serie D.
Davide Voltan, il profilo
Nato a Padova il 15 aprile 1995 muove i primi passi nelle giovanili del club della sua città Natale, per poi trasferirsi nell'estate 2014 al Crotone. Le prime presenze fra i professionisti, però, arrivano nell'estate 2015/2016 con la maglia del Bassano Virtus, club che lo preleva in prestito dai pitagorici. Successivamente arriva la chiamata del Genoa che lo tessera e poi lo manda a fare esperienza con Ancona e Feralpisalò. Nel gennaio 2019, dopo sei mesi da svincolato, firma con la Vis Pesaro, mentre nell'estate successiva viene tesserato dalla Reggiana. Anche gli emiliani lo mandano in prestito a Sudtirol e, di nuovo, Feralpisalò, che nel 2023 ne acquisisce il tesseramento. Cittadella e Lecco le sue ultime due esperienze professionali.