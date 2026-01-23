Ufficiale
Dopo Karembeu come vicepresidente, la Sanremese si rinforza in attacco: ecco Mbakogu
"Ciao a tutti, sono Jerry Mbakogu. Sono felice di essere qui alla Sanremese, darò il massimo per raggiungere i nostri obiettivi: ci vediamo presto allo stadio!": questo, via social, il messaggio del fresco acquisto della Sanremese, l'attaccante Jerry Mbakogu, che alle spalla vanta importanti stagioni anche tra Serie A e Serie B ma ha deciso di sposare il progetto del club ligure in Serie D. Società, la Sanremese, dove a dicembre è arrivato Christian Karembeu come vice presidente.
"Benvenuto nella famiglia Sanremese, Jerry Mbakogu!", la nota con la quale la società annuncia il classe '92. Che probabilmente farà subito nel weekend il suo esordio con la nuova maglia.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
