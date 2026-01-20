Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Dopo Rimini, De Vitis riparte dal Piacenza in Serie D. Accordo sino a giugno con opzione TUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 18:32Serie D
Claudia Marrone

Con la lotta per la promozione ancora aperta, ecco che il Piacenza si tutela a centrocampo perché, attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente, il club biancorosso ha reso noto "l’arrivo a titolo definitivo fino al termine della stagione in corso, con opzione per la prossima, del centrocampista Alessandro De Vitis.

Il calciatore classe ’92, nato a Piacenza e cresciuto nel settore giovanile biancorosso, indosserà la maglia numero 30. Il club, orgoglioso di aver riportato a casa dopo tanti anni uno dei migliori talenti sbocciati nel proprio settore giovanile, desidera dare il bentornato ad Alessandro".

In merito a questo rinforzo, sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le parole del presidente Marco Polenghi: "Questa operazione, per il Piacenza Calcio rappresenta qualcosa che va oltre le normali dinamiche del calciomercato. Si tratta infatti di una scelta che unisce progettualità tecnica, valore umano e senso di appartenenza. Alessandro arriva con motivazioni forti, qualità professionali e una profonda conoscenza di cosa significhi indossare questa maglia, anche per il legame storico della sua famiglia con la nostra città e con i nostri colori. Il Piacenza Calcio vuole essere una Società che costruisce il futuro senza dimenticare la propria storia e questa operazione va esattamente in questa direzione. Gli auguro di vivere qui un percorso di crescita importante contribuendo, con impegno e personalità, agli obiettivi del club”.

Gli ha fatto eco il Vicepresidente Alessandro De Santis.: "L’arrivo di Alessandro, ovviamente concordato con lo staff tecnico, dimostra quanto la proprietà creda nel raggiungimento dell’obiettivo. Cosa significhi e quali valori rappresenti per questa Società il cognome De Vitis lo sappiamo tutti; Antonio ha scritto pagine indimenticabili della storia del Piacenza Calcio e tutt’ora fa parte della nostra famiglia. Ora tocca ad Alessandro lasciare una traccia con questi colori, anche se siamo certi che questo sodalizio darà ottimi risultati”.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
