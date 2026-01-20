Ufficiale Dopo Rimini, De Vitis riparte dal Piacenza in Serie D. Accordo sino a giugno con opzione

Con la lotta per la promozione ancora aperta, ecco che il Piacenza si tutela a centrocampo perché, attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente, il club biancorosso ha reso noto "l’arrivo a titolo definitivo fino al termine della stagione in corso, con opzione per la prossima, del centrocampista Alessandro De Vitis.

Il calciatore classe ’92, nato a Piacenza e cresciuto nel settore giovanile biancorosso, indosserà la maglia numero 30. Il club, orgoglioso di aver riportato a casa dopo tanti anni uno dei migliori talenti sbocciati nel proprio settore giovanile, desidera dare il bentornato ad Alessandro".

In merito a questo rinforzo, sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le parole del presidente Marco Polenghi: "Questa operazione, per il Piacenza Calcio rappresenta qualcosa che va oltre le normali dinamiche del calciomercato. Si tratta infatti di una scelta che unisce progettualità tecnica, valore umano e senso di appartenenza. Alessandro arriva con motivazioni forti, qualità professionali e una profonda conoscenza di cosa significhi indossare questa maglia, anche per il legame storico della sua famiglia con la nostra città e con i nostri colori. Il Piacenza Calcio vuole essere una Società che costruisce il futuro senza dimenticare la propria storia e questa operazione va esattamente in questa direzione. Gli auguro di vivere qui un percorso di crescita importante contribuendo, con impegno e personalità, agli obiettivi del club”.

Gli ha fatto eco il Vicepresidente Alessandro De Santis.: "L’arrivo di Alessandro, ovviamente concordato con lo staff tecnico, dimostra quanto la proprietà creda nel raggiungimento dell’obiettivo. Cosa significhi e quali valori rappresenti per questa Società il cognome De Vitis lo sappiamo tutti; Antonio ha scritto pagine indimenticabili della storia del Piacenza Calcio e tutt’ora fa parte della nostra famiglia. Ora tocca ad Alessandro lasciare una traccia con questi colori, anche se siamo certi che questo sodalizio darà ottimi risultati”.