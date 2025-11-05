La FIFA guarda allo stadio della Folgore Caratese: concessa la certificazione FIFA Quality Pro

Non solo colpi di mercato del calibro di Luca Caldirola e Luca Tremolada, la Folgore Caratese va oltre: nella giornata di ieri, infatti, lo stadio della formazione lombarda, all'interno dello Sportitalia Village, ha ottenuto la prestigiosa certificazione FIFA Quality Pro, massimo riconoscimento internazionale rilasciato dalla FIFA per i campi da calcio in erba sintetica che rispettano i più alti standard di prestazioni, sicurezza e qualità. Sicuramente una nota di prestigio anche per il campionato di Serie D, dove milita.

A rendere noto il tutto, anche attraverso i canali social, la stessa società, con il comunicato che di seguito riportiamo:

"Lo Stadio dello Sportitalia Village ha ottenuto la prestigiosa certificazione “FIFA Quality Pro”, il massimo riconoscimento internazionale rilasciato dalla FIFA per i campi da calcio in erba sintetica che rispettano i più alti standard di prestazioni, sicurezza e qualità.

Il conseguimento di questa certificazione, dopo soli tre mesi dalla fine dei lavori di ristrutturazione, rappresenta un ulteriore passo nella direzione della qualità e dell’innovazione per lo Sportitalia Village, che conferma così il proprio impegno nel garantire agli atleti, alle famiglie e ai partner un terreno di gioco ai massimi livelli, conforme agli standard internazionali e capace di offrire le migliori condizioni sportive e strutturali.

Un traguardo che è motivo di grande orgoglio per il nostro centro sportivo per cui segna l’inizio di un nuovo capitolo, in cui lo Sportitalia Village si renderà protagonista di nuove pagine della nostra storia sportiva".