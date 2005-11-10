Ternana, Bandecchi: "Via la squadra dal Liberati, con la cifra che spendo gli altri ci fanno la squadra"
Claudia Marrone
Non parla della Nuova Ternana (e di calcio) da un po', ma ora Stefano Bandecchi, patron del club neroverde e sindaco di Terni, è tornato a parlare di calcio, nel corso del sopralluogo mattutino al Teatro Verdi per fare il punto sui lavori ora in corso.
Non è mancata ovviamente una nota provocatoria, perché il nodo del breve discorso calcistico è stato in relazione allo stadio 'Libero Liberati', che - per Bandecchi - avrebbe un gettone troppo elevato sul suo utilizzo: "Vi do uno scoop, credo che andrò a giocare ad Arnone (il quartier generale degli umbri per il ritiro estivo e gli allenamenti, ndr) perché ne ho piene le scatole di pagare 26mila euro per ogni partita di Serie D giocata in casa, gli altri club della categoria con quella cifra ci fanno le squadre".
Ricordiamo che l'impianto ternano è sotto la gestione di Stadium, che detiene la concessione per la gestione e la riqualificazione dello stesso, a seguito della convenzione firmata con il Comune di Terni il 1° agosto 2025.