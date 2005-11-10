Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Ternana, Bandecchi: "Via la squadra dal Liberati, con la cifra che spendo gli altri ci fanno la squadra"

Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 20:18Serie D
29.10.2026 20:18Serie D
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Non parla della Nuova Ternana (e di calcio) da un po', ma ora Stefano Bandecchi, patron del club neroverde e sindaco di Terni, è tornato a parlare di calcio, nel corso del sopralluogo mattutino al Teatro Verdi per fare il punto sui lavori ora in corso.

Non è mancata ovviamente una nota provocatoria, perché il nodo del breve discorso calcistico è stato in relazione allo stadio 'Libero Liberati', che - per Bandecchi - avrebbe un gettone troppo elevato sul suo utilizzo: "Vi do uno scoop, credo che andrò a giocare ad Arnone (il quartier generale degli umbri per il ritiro estivo e gli allenamenti, ndr) perché ne ho piene le scatole di pagare 26mila euro per ogni partita di Serie D giocata in casa, gli altri club della categoria con quella cifra ci fanno le squadre".

Ricordiamo che l'impianto ternano è sotto la gestione di Stadium, che detiene la concessione per la gestione e la riqualificazione dello stesso, a seguito della convenzione firmata con il Comune di Terni il 1° agosto 2025.

Articoli correlati

Immagine news 1
Nuova Ternana, formalizzata la cessione del 20% a Felleca. Bandecchi presidente onorario
Immagine news 2
Ternana, salta la cessione, è rottura totale tra Fedeli e Bandecchi che annuncia: "Felleca Presidente"
Immagine news 3
Bandecchi annuncia: "Questa settimana nascerà la nuova Ternana 1925"

Altre notizie Serie D

Oggi
Immagine news 1
20:18 Serie D
Ternana, Bandecchi: "Via la squadra dal Liberati, con la cifra che spendo gli altri ci fanno la squadra"
Ieri
Immagine news 2
22:48 Serie D
Coppa Italia Serie D, sedicesimi di finale: sorridono Piacenza e Ancona. Bene la Nuova Ternana
martedì 27 ottobre
Immagine news 3
14:17 Serie D
Scoppia il caso in casa Athletic Palermo. Non arrivano gli stipendi, e la squadra sciopera
Immagine news 4
12:03 Serie DTMW
TMWKane "scippa" il Pallone d'Oro a Mbappé, Pupo Posada dell'Ancona gli ruba le views su Instagram
Immagine news 5
00:19 Serie DUfficiale
UfficialeUna star social per la Sanremese: tesserato il francese Tony Czech. Ha 33 milioni di followers
venerdì 23 ottobre
Immagine news 6
21:49 Serie DTMW
TMWLND, Abete: “I giovani faticano a trovare spazio nei club maggiori”
Immagine news 7
15:48 Serie DUfficiale
UfficialeMilan, rinnovo per Cristiano Dotta: il classe 2007 resta nel progetto Milan Futuro
Immagine news 8
12:17 Serie D
Giovani D Valore. Al 1°aggiornamento, la squadra più virtuosa è il Gozzano
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Arbitri e Orsato, che disastro. Il VAR è un vero caso: non serve a nulla se non viene utilizzato. La Juve sprofonda, ma siamo sicuri che sia Spalletti il problema? Il Napoli di Allegri è risorto e domenica può "eliminare" i bianconeri
Primo piano
Immagine top news n.0 Bilancio Milan 2025/26 in rosso di 24 milioni di euro. Ricavi per oltre 460: il comunicato
Immagine top news n.1 I talenti alla Roma, poi Salerno e Palermo. Inter, chi è il nuovo vice ds Simone Lo Schiavo
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti resta ma manda la squadra in ritiro. E Carnevali striglia tutti
Immagine top news n.3 Inter, scelto il braccio destro di Baccin: Simone Lo Schiavo sarà il nuovo vice ds
Immagine top news n.4 MLS e mercato sono un ricordo: il Milan ritrova in Pulisic la sua stella a strisce (rossonere)
Immagine top news n.5 Conte di nuovo alla Juventus? Tutti i motivi per cui non dovrebbe accettare
Immagine top news n.6 Conte di nuovo alla Juventus? Tutti i motivi per cui dovrebbe accettare
Immagine top news n.7 Milan, non è più un derby da scudetto. Amorim ora rischia di giocarsi la panchina
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.2 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
Immagine news podcast n.3 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.4 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Di Napoli: "Inter, è un segnale aver vinto una partita sporca come col Venezia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Amorim e Spalletti, chi rischia di più la panchina? Il pensiero degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Napoli, le critiche su Allegri sono state davvero esagerate"
Serie A
Immagine box news Serie A Fiorentina, Ndour: "Abbiamo tanti giocatori offensivi che possono risolverci le partite"
Immagine box news Serie A Il Lecce segna il gol della bandiera col Frosinone: primo gol di Monteiro, è 4-1
Immagine box news Serie A Kean out oltre un mese, tutto l'attacco sulle spalle di Douvikas. Oppure il falso 9 Paz
Immagine box news Serie A Brasile, i convocati di Ancelotti: gran ritorno di Carlos Augusto, presenti altri due italiani
Immagine box news Serie A Vanoli contro le voci di mercato: Joao Mario titolare dopo quasi due mesi. A sinistra
Immagine box news Serie A Il Frosinone dilaga sul Lecce: alla festa partecipa anche Birligea, è 4-0 al 73'
Serie B
Immagine box news Serie B Sognando Itaca ancora una volta. Pagliuca rinasce, e fa rifiorire la Carrarese: la storia giusta
Immagine box news Serie B Beata gioventù! Bembnista rompe il ghiaccio col calcio pro, e l'Empoli si gode il difensore
Immagine box news Serie B Avellino, D'Agostino sul nuovo stadio: "Sarà sul modello Juve. Se il Comune vorrà, al via i lavori ad agosto"
Immagine box news Serie B Arezzo, confronto tra proprietà e staff tecnico con squadra: la nota del club sul momento critico
Immagine box news Serie B Torna Empoli Training Special, percorso per bimbe e bimbi con disabilità. Caputo ospite speciale
Immagine box news Serie B Classifica assistman Serie B 2026/2027: Sarr si aggiunge agli inseguitori di Johnsen
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, giudice sportivo Coppa Italia: fermati quattro giocatori. Stop anche per Volpe e Cassani
Immagine box news Serie C Perugia, niente da fare per Gaucci: la Corte Sportiva d’Appello conferma inibizione fino a gennaio
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio e il peggio dei tre gironi dopo 11 giornate: alla Vis Pesaro il record di ko
Immagine box news Serie C Salernitana, Vito Di Bari sempre più vicino. Tratta la risoluzione col Casarano
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini furioso: "Dovevamo farne 6". E cita il ko dell'Arsenal
Immagine box news Serie C Union Brescia, Corini recrimina: "Rigore netto e blocco sul gol del Cittadella"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Monza-Napoli
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Venezia-Inter
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, lesione del legamento crociato per Manon Uffren
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve è chiamata a risollevare le sorti dell'Italia
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: crollo dell'Inter a Lione. Tennistico risultato
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: niente da fare per la Roma. Vince il Chelsea
Immagine box news Calcio femminile Juventus, ultimo allenamento prima della partenza per l'Austria: c'è Graziani
Immagine box news Calcio femminile Inter e Roma chiamate a trasferta difficili: la 3ª giornata di Women's Champions League
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
29 ottobre 1995, il primo gol in A di Filippo Inzaghi. Che sbaglia a tirare (ma poi segna)
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano