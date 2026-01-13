Ufficiale Milan Futuro, tesserato il classe 2009 Aron Babaj: arriva dal KF Prishtina e Re

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Aron Babaj, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.

Il centrocampista nato nel 2009 ha scelto di legarsi ai colori rossoneri.

Babaj (16) approda in rossonero al KF Prishtina e Re, club della massima serie kosovara con il quale ha messo a referto 7 presenze.