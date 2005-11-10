Scoppia il caso in casa Athletic Palermo. Non arrivano gli stipendi, e la squadra sciopera

Dopo un'esaltante stagione come quella passata, nel campionato attualmente in corso non è propriamente in discesa la strada dell'Athletic Palermo, fermo al nono posto della classifica del Girone I di Serie D con soli tre punti di vantaggio dalla zona playout; i problemi, però, non sono tanto questi, quanto quello che è accaduto oggi, con la squadra che ha deciso di mettere in pratica una sorta di sciopero disertando la seduta di allenamento odierno. Il motivo? Il mancato pagamento della mensilità di settembre dopo che già il mese precedente - almeno stando a quando riferisce stadionews.it - ci sarebbero stati ritardi.

Al campo, quest'oggi si è presentata solo una delegazione della squadra, formata da alcuni dei giocatori più rappresentativi, che ha precisato quelle che sono le ragioni del gruppo. Non dovrebbero a oggi esserci problemi in vista della sfida di domenica pomeriggio sul campo della Vigor Lamezia, ma la situazione è in divenire.