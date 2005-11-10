Kane "scippa" il Pallone d'Oro a Mbappé, Pupo Posada dell'Ancona gli ruba le views su Instagram

Un campionato, quello di Serie D, troppo spesso snobbato, ma talento e giocate non mancano neppure li. Anzi, se ieri Kylian Mbappé si è visto "scippare" il pallone d'oro da un monumentale Harry Kane, ecco che il francese si è visto "rubare" like e views social da Yeiner Pupo Posada; un nome sconosciuto ai più, ma decisamente noto ad Ancona, con i dorici attualmente militanti nel campionato di Serie D.

La giocata che è diventata virale.

Tutto nasce lo scorso 11 ottobre, quando l'Ancona, dove milita il calciatore colombiano, batte il Giulianova. Non segna Pupo Posada, ma quando il cronometro parla di 5' di recupero della ripresa, si inventa un assist per Pecci (che poi segna) che è una giocata di pura classe, che in poco tempo ha travolto i social, Instagram in particolar modo. Al momento attuale, dopo gli oltre 4milioni di views, si parla di 388.000 like, circa 2000 commenti, oltre 3mila condivisioni e persino di quasi 8mila persone che hanno salvato il post che racconta quando fatto da calciatore.

Nel momento di massima pressione e tensione finale, Pupo Posada riesce ad arpionare il pallone controllando sulla fascia destra e tenendolo in campo per una questione di millimetri, salta e scarta due avversario con un doppio dribbling nello stretto e serve un cross rasoterra verso il secondo palo, dove è appostato il già citato Pecci che deve solo spingere a rete.

Chi è Pupo Posada?

Esterno colombiano classe 2003, Yeiner Andres Pupo Posada è un'ala destra di piede naturale, adattabile però anche sulla corsia opposta, che ha mostrato ottime qualità nell’uno contro uno nello stretto e sulla velocità progressiva. Arrivato in Italia a 13 anni, inizia la sua carriera a Senigallia, luogo che gli permette poi di approdare nel settore giovanile del Perugia, dove disputa il campionato Primavera 2. Poi il salto in D, con le maglie di Città di Castello Fulgens Foligno e Foligno, fino alla blasonata Ancora, dove approda il 17 luglio scorso. Che sia la consacrazione definitiva per il salto tra i pro?