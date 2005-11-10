Una star social per la Sanremese: tesserato il francese Tony Czech. Ha 33 milioni di followers

La Sanremese ha annunciato l’acquisto di un calciatore francese classe ‘99 che è una vera e propria star dei social visto che vanta ben 33 milioni di followers fra Tik Tok, Instagram e Youtube: si tratta di Tony Czech, ex di Entente e Les Ulis ma svincolato addirittura dall’estate del 2022. Nei mesi scorsi il francese aveva vestito la maglia dei Barbagiuans, squadra di calcio nata con intenti benefici fondata dal Principe Alberto II di Monaco e di cui ora è presidente suo nipote, Louis Ducruet, componente anche del nuovo direttivo della Sanremese. Nell'ultima stagione invece Czech ha giocato nella Kings League con la maglia del Wolf Pack Fc.

Un acquisto che avrà un peso sulla Sanremese soprattutto sui piano della visibilità internazionale del club, a cui la dirigenza tiene molto, visto che – come detto – si tratta di una vera e propria celebrity diventata famosa sui vari social grazie a video virali dedicati al mondo del calcio in cui spesso evidenzia il proprio sogno di diventare un calciatore professionista: sono infatti 18 milioni le persone che lo seguono su TikTok, mentre 7 milioni e mezzo sono i numeri che registra sia su Instagram, sia su Youtube.