Un richiamo forte alla storia, all'ambizione e, soprattutto, alla competenza. In occasione del diciottesimo anniversario di Sampdorianews.net, lo storico giornalista de La Gazzetta dello Sport Alberto Cerruti ha tracciato una lucidissima analisi sul presente e sul futuro della Sampdoria, indicando senza mezzi termini la strada da seguire per riportare il club dove il suo blasone impone. Il punto di partenza è la recente scossa tecnica arrivata con il cambio in panchina. Cerruti accoglie con favore l'impatto avuto da mister D'Angelo, sottolineando come una partenza positiva aiuti sempre a ritrovare fiducia, ma avverte subito l'ambiente: accontentarsi sarebbe un errore imperdonabile.

Per chi è cresciuto vedendo i colori blucerchiati stabilmente nell'élite del calcio italiano, l'attuale situazione resta quasi paradossale, secondo il giornalista, la Sampdoria non può e non deve lottare per evitare la retrocessione, e persino un anonimo centro classifica dovrebbe essere vissuto come lo scenario peggiore in assoluto, l'unico obiettivo accettabile è tornare in Serie A per restarci in pianta stabile, onorando il peso di quella che definisce «la maglia più bella del mondo».

Il nodo delle proprietà straniere e il modello Bologna

Il discorso scivola poi inevitabilmente sulle questioni societarie e sulla gestione dei club moderni, Cerruti non nasconde il proprio scetticismo nei confronti delle proprietà straniere quando queste si rivelano distanti dalla realtà quotidiana del territorio.

Per dimostrare che la nazionalità dei vertici non è un limite se accompagnata dal giusto approccio, il giornalista porta l'esempio virtuoso del Bologna di Joey Saputo, un presidente straniero, ma costantemente presente e animato da un sincero coinvolgimento emotivo, capace di guidare la squadra fino alla conquista della Coppa Italia e alla ribalta europea.

Nel calcio, è il monito di Cerruti, il mero scopo economico non basta, servono passione reale e interesse genuino per ciò che si costruisce.

La stoccata agli algoritmi e l'esempio Sartori

Altrettanto netta è la riflessione sulla gestione sportiva e sulla costruzione delle squadre, secondo la firma della Gazzetta, il calcio attuale sta smarrendo il valore fondamentale delle competenze tecniche. I capitali, da soli, non garantiscono successi, come dimostrato in passato da gestioni complesse come l'era Pontello a Firenze o dal calo vissuto dal grande Milan dopo l'uscita di scena di un dirigente dello spessore di Ariedo Braida.

Servono profondi conoscitori della materia, uomini di campo in grado di valutare i calciatori dal vivo, in questo senso, il modello assoluto indicato da Cerruti è Giovanni Sartori, un dirigente capace di percorrere oltre novantamila chilometri all'anno per visionare personalmente i talenti.

Una filosofia agli antipodi rispetto alle nuove tendenze del mercato, liquidate con una sentenza tranchant: «Con gli algoritmi non si va da nessuna parte».

La forza del pubblico blucerchiato

In chiusura, il pensiero va a chi non ha mai fatto mancare il proprio sostegno nonostante le tempeste degli ultimi anni, Cerruti definisce la tifoseria della Sampdoria un «patrimonio inestimabile», capace di dimostrare attaccamento e presenza soprattutto nei momenti più critici, una spinta che deve fungere da stimolo continuo per squadra e dirigenza, affinché tutti comprendano fino in fondo cosa significhi rappresentare questi colori e tornino a coltivare ambizioni all'altezza della tradizione doriana.