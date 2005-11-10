Oggi in TV, Champions League Femminile: dove vedere le gare di Inter e Juventus
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Daniel Uccellieri
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18.11.2026 05:30Altre Notizie
Inter e Juventus tornano in campo in Champions League: impegni contro Real Madrid e Leuven, diretta su Disney+.
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© foto di Federico De Luca
Torna la Champions League Femminile per la quinta giornata della fase campionato. In campo due italiane: alle 18.45 l'Inter giocherà in casa del Real Madrid, mentre alle 21.00 la Juventus ospita il Leuven. Entrambe le gare saranno visibili in esclusiva su Disney+.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 18 novembre
18.45 Real Madrid-Inter (Champions League femminile) - DISNEY+
18.45 Hacken-Manchester City (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Juventus-Leuven (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Chelsea-PSG (Champions League femminile) - DISNEY+
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