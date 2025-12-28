Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna-Sassuolo 1-1: il tabellino della gara

Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea (43' st Holm), Lucumì, Vitik, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini (26' st Dominguez), Fabbian (25' st Immobile), Rowe (39' st Odgaard), Dallinga (25' st Castro). A disp.: Messina, Franceschelli, Freuler, Tomasevic, Casale, Ferguson, Lykogiannis, De Silvestri, I. Sulemana. All.: Italiano

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé (14' st Doig); Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato (26' st Fadera), Pinamonti, Laurienté (44' st Cheddira). A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Skjellerup, Moro, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Pierini. All.: Grosso

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 2' st Fabbian (B), 18' st Muharemovic (S)

Ammoniti: Candé (S), Ravaglia (B), Laurienté (S), Dominguez (B), Fadera (S)

