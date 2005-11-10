Che l'ex attaccante del Manchester United e dell'Inghilterra avesse avuto problemi con l'alcol e la depressione era noto da tempo, ma ora è lui stesso a raccontare senza filtri di aver «contemplato il suicidio» proprio durante i suoi anni migliori all'Old Trafford. Wayne Rooney, già capitano della nazionale dei Tre Leoni e tuttora miglior marcatore nella storia dei Red Devils con 253 gol in 559 partite, ne ha parlato con cruda sincerità ai microfoni del podcast Life at the Midpoint, condotto da Gabby Logan.

«Quando bevevo, mi chiudevo in casa per due giorni di fila e bevevo soltanto», ha rivelato l'ex fuoriclasse 41enne ripercorrendo il periodo più buio della sua vita.

«Probabilmente quello è stato il momento migliore della mia carriera da giocatore, ma fuori dal campo ho faticato tantissimo a gestire tutto. Ero appena diventato padre di Kai e mi ero appena sposato: sarebbe dovuto essere il periodo più felice della mia vita, eppure non lo era affatto. Guardandomi indietro posso dire di essere stato egoista, ma stavo affrontando qualcosa con cui combattevo duramente».

Un malessere profondo che lo portava a isolarsi completamente dal mondo esterno anche per proteggere gli affetti più cari: «Non volevo che Kai, ha aggiunto riferendosi al figlio primogenito, oggi diciassettenne e cresciuto nelle giovanili dello United, mi vedesse in quello stato, quindi anche per questo mi rintanavo in casa, sono arrivato al punto di pensare al suicidio.

Non volevo stare in mezzo a nessuno, non volevo incrociare gente per strada né entrare nei negozi. Mi sono sempre sentito a mio agio su un campo da calcio, ma in tutto il resto ho davvero faticato».

Come evidenziato dalla stampa britannica, nel corso dell'intervista Rooney ha sottolineato quanto fosse difficile chiedere aiuto in un ambiente ancora dominato da certi tabù:

«Nel calcio non vuoi mostrare alcuna debolezza, quindi provi a mascherarla. Era complicato ammettere la situazione in cui mi trovavo perché ti fa sentire meno uomo».

A risultare decisivo per la sua rinascita è stato il sostegno della moglie Coleen, rimasta al suo fianco nonostante la crisi abbia portato il loro matrimonio vicino al punto di rottura, spingendolo infine a intraprendere un percorso con uno psicoterapeuta per comprendere l'origine della sua sofferenza.

Oggi Rooney ha scelto di rendere pubblica questa pagina dolorosa con l'obiettivo di lanciare un messaggio ai calciatori più giovani, invitandoli a non chiudersi nel silenzio e a rivolgersi a degli specialisti quando attraversano momenti di fragilità psicologica.