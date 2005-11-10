Oscar Damiani avverte la Signora, su Spalletti e il mondo Juve resta qualche dubbio

Oscar Damiani ha parlato a RBN, soffermandosi sui temi di campo e di mercato legati alla Juventus; secondo Damiani, la squadra non è ancora attrezzata per puntare allo Scudetto e deve concentrarsi sul piazzamento tra le prime quattro. Centrare la qualificazione alla Champions League è fondamentale soprattutto per l'aspetto economico, così da finanziare nuovi investimenti e tornare competitivi per il titolo nell'arco di due o tre anni. L'agente ha inoltre sottolineato come oggi nel calcio contino più le risorse economiche del blasone storico, citando l'ascesa di realtà come il Como nella lotta per l'Europa.

"Siamo amici con Giovanni Carnevali, ma non so se la Juventus arriverà quarta, deve puntare ad arrivare tra le prime quattro, di più non ci si può aspettare.

E' un anno di transizione, dei giovani crescono bene, aspettiamo e vediamo come andrà a finire, la squadra in questo momento non è ancora pronta per puntare allo Scudetto, vedo squadre molto più attrezzate ma raggiungere la Champions sarebbe un bel risultato, soprattutto a livello economico, ti permetterebbe di fare ulteriori investimenti per migliorare ancora, e magari in 2-3 anni tornare competitiva come la sua storia dice e merita.

Il rischio di non farcela c'è, ci sono squadre forti e grande concorrenza, era impensabile fino a qualche anno fa che il Como si giocasse quei posti lì, una volta la storia nello sport contava, oggi conta di più l'aspetto economico che quanto fatto in passato".

KOLO MUANI

"Il ruolo piu' adatto per lui è quello di esterno destro, non mi sembra un'ala come eravamo noi ai tempi, mi sembra un attaccante esterno che poi si accentra e va al tiro.

Non è un bomber ma un secondo attaccante che può svariare, ha ottime qualità tecniche, ma non ci possiamo aspettare 20-25 gol, non ha quelle caratteristiche, ha bisogno di avere vicino una prima punta su cui girare".

CONCEICAO

"Può giocare anche con Kolo Muani, uno da una parte e uno dall'altra, con caratteristiche diverse, Conceicao è uno che dribbla e ti crea superiorità numerica. Può diventare un top? Qualche dubbio ce l'ho, credo sia un buon calciatore ma se penso alle grandi ali destre del passato non c'entra nulla.

La Juve è la Juve, è un club che ha sempre avuto grandi campioni, può essere un'alternativa, ma non può essere un titolare di una Juve che ha ambizioni da Scudetto".

SPALLETTI

Pur definendosi un grande estimatore del tecnico toscano e considerandolo uno dei migliori allenatori italiani, Damiani ha espresso qualche dubbio sulla sua sintonia con l'ambiente. A suo avviso, non è ancora chiaro se si sia creato il giusto feeling tra Spalletti e il mondo Juve, ribadendo che saranno soltanto i risultati del campo a dare il verdetto definitivo.